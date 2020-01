Sky – Lobotka, oggi giornata chiave: agenti attesi a Castel Volturno

Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale, riporta le ultime novità sulla trattativa che riguarda Stanislav Lobotka al Napoli.

In particolare, sottolinea il fatto che il Napoli continua a spingere ma il Celta Vigo non vuole cedere. Il club spagnolo ha chiesto 22-23 milioni di euro più bonus, per riuscire ad incassare quanto più possibile. De Laurentiis, invece, si è spinto fino a 17-18 milioni più bonus, per un totale di 20, pagabili in quattro anni.

La distanza rimane, riferisce Gianluca Di Marzio, ma oggi ci sarà un nuovo incontro tra gli agenti di Lobotka e Giuntoli, a Castel Volturno. Agenti in arrivo in queste ore, tra l’altro; uno di loro invece è rimasto in Spagna per tenere in piedi i contatti con il club spagnolo.

In tutto questo, anche il centrocampista oggi spingerà per chiudere la trattativa il più velocemente possibile. Fatto che rende la giornata di oggi importante per capire le tempistiche della chiusura dell’operazione.

