GdS – Il Napoli ad un passo da Lobotka: cifre e dettagli

La Gazzetta dello Sport rivela ulteriori dettagli dell’operazione che dovrebbe portare Stanislav Lobotka a vestire la maglia del Napoli.

Il centrocampista slovacco attende solo l’ok finale per volare a Roma e svolgere le visite mediche di routine. L’affare si sta per chiudere sulla base di 3 milioni per il prestito, che saranno dati subito, più altri 17 per l’obbligo di riscatto.

A mancare, per la conclusione dell’operazione, è solo l’ok del presidente del Celta Vigo. Lobotka firmerà un contratto che gli permetterà di guadagnare 2 milioni a stagione per cinque anni. Gattuso conta di averlo già per la prossima settimana.

