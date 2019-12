Bernando Brovarone, operatore di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del possibile acquisto azzurro Lobotka:

“Il Napoli ha un centrocampo di livello assoluto. Un anno come questo spinge a frenare certe valutazioni. Bisogna avere delle conoscenze sui giocatori e fare delle scelte precise. Per me Lobotka non è forte, ma fortissimo. Sono sulla stessa linea d’onda della dirigenza azzurra. E’ un giocatore di personalità, un moto perpetuo. Ma il centrocampo del Napoli è già forte”.

