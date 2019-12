GdS – Il Napoli tenta il doppio colpo dall’Arsenal

Un doppio colpo quello che il Napoli potrebbe tentare, pescando dall’Arsenal; oltre a quello di Lucas Torreira si parla anche di Kolasinac.

A riportare il tutto è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi; mentre Torreira è il primo obiettivo (come già riportato da noi un po’ di giorni fa) per il mercato di gennaio, ora si parla anche di Kolasinac.

Già da qualche giorno girano le voci che il Napoli sta cercando di trattare per l’esterno sinistro dell’Arsenal; su di lui ci sarebbe anche la Roma. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, sono sbucate anche le cifre e la modalità dell’operazione: obbligo di riscatto a 27 milioni, più 3 per il prestito.

