GdS – In 6 contro l’arbitro scelto per le multe, in casa Napoli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta che sono sei i giocatori del Napoli ad essere andati contro l’arbitro scelto per le multe.

Scendendo nel particolare, i giocatori sono: Insigne, Lozano, Manolas, Zielinski, Milik e Mertens. Questi sei hanno inviato un’istanza di ricusazione attraverso i propri legali, dato che ritengono Bruno Piacci, l’arbitro nominato dal Napoli, non propriamente super partes.

Piacci ha partecipato a 24 arbitrati (25 se si prende in considerazione quello di Higuain), nominato dalla stessa parte, ovvero il club azzurro. Da ciò la richiesta di sostituzione al Tribunale di Napoli ed una decisione che ancora non è arrivata; questo farà allungare i tempi della questione relativa alle multe di un altro paio di mesi.

Insomma, la guerra legale in casa continua e c’è anche tensione per la questione relativa ai diritti d’immagine, continua il quotidiano. Per una causa civile sui diritti d’immagine si può arrivare fino al 30 per cento dell’intero ingaggio annuale.

Oltre a questo, bisogna considerare anche le ripercussioni sul mercato, conclude la Gazzetta.

Comments

comments