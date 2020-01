GdS – Lobotka ad un passo dal Napoli, intoppo sulla formula di pagamento

Stanislav Lobotka oramai è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli; l’ultimo intoppo riguarda la formula di pagamento.

Il Napoli ed il Celta Vigo, infatti, hanno già raggiunto l’accordo per quanto riguarda le cifre dell’operazione: 21 milioni più 4 di bonus. Quello che manca è l’accordo sulla formula di pagamento e di conseguenza sui tempi degli stessi.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, infatti, sottolinea questo mancato accordo sul pagamento e svela anche il motivo; il club azzurro vorrebbe un pagamento in tre anni, mentre il Celta cerca di ottenere il pagamento in tempi più stretti.

La rosea chiude rimarcando la volontà di Lobotka, che è quasi come una garanzia per la riuscita dell’operazione. Lui, insieme a Demme, possono ridefinire nel futuro il centrocampo azzurro.

