GdS – Insigne ed il Napoli potrebbero separarsi, ma passerà tutto dal campo

Lorenzo Insigne non sta vivendo un bel periodo in questa prima parte di stagione con il Napoli; ciò potrebbe portare ad una possibile separazione.

Una separazione di cui ne torna a parlare la Gazzetta dello Sport, che si sofferma proprio sulla situazione di Insigne. L’attaccante napoletano non sta vivendo una stagione felice, anzi, si può dire che sia l’ennesima complicata.

Il quotidiano scrive che dai momenti bui si è sempre provato a ripartire, con risultati deludenti per tutti. In particolare, al San Paolo Insigne non riesce più ad essere se stesso e giocare ai suoi livelli; domenica ci sarà la trasferta di Sassuolo e potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare il gol e quella serenità giusta per ripartire.

Altrimenti ci può essere il rischio che il finale della canzone “Una carezza in un pugno” diventi lo stesso tra il Napoli e l’attaccante napoletano: “non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando ad un altro”. Così conclude la rosea.

