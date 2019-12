GdS – Koulibaly, voci sull’addio a gennaio. Man Utd in vantaggio

La Gazzetta dello Sport torna sulle voci lanciate dai tabloid inglesi sull’addio di Kalidou Koulibaly a gennaio; in vantaggio ci sarebbe il Manchester United.

Voci che però non tengono conto della rigidità di Aurelio De Laurentiis nelle trattative, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Quel che riporta il quotidiano oggi in edicola, comunque, è che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Koulibaly.

A partecipare sarebbero ben cinque club titolati, tra i quali ci sarebbe il vantaggio del Manchester United. Questo perché già la scorsa estate ha presentato un’offerta da 100 milioni per il difensore, rispedita al mittente da De Laurentiis.

Una scelta che non farebbe di nuovo, sottolinea la rosea, sia perché il senegalese è sulla soglia dei 29 anni sia perché il rendimento non è quello abituale.

