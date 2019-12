Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell’esperienza napoletana.

“Ancelotti-Napoli? Non credo abbia avuto problemi con De Laurentiis a livello personale. C’erano delle aspettative troppo alte, alle quali ha contribuito anche lo stesso Ancelotti. In certi casi paga sempre l’allenatore, è giusto così per quanto guadagnano”.

Comments

comments