GdS – La sosta ha aiutato Ancelotti a sistemare alcune cose

Dopo la sconfitta contro la Juventus per 4 a 3 nel finale, c’è stato qualche strascico nei giorni successivi; la sosta ha aiutato Ancelotti a sistemare le cose.

La Gazzetta dello Sport di oggi parla anche dei piccoli strascichi che sono arrivati dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus, nel finale. Strascichi risolti da Ancelotti proprio durante la sosta per le nazionali, a quanto pare arrivata nel momento giusto.

Il quotidiano riporta che il mister ha riordinato le proprie idee per ripartire; di certo la sconfitta non ha messo in discussione il progetto del Napoli. Ma con la sosta il mister ha approfittato per risolvere alcune questioni anche con lo staff tecnico, dopo la delusione di quella sconfitta.

