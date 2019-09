GdS – Insigne e Milik fuori, possibile coppia inedita contro la Samp

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ipotizza una possibile partenza dall’inizio per gli ultimi due arrivati, Lozano e Llorente, contro la Sampdoria. Insigne e Milik sono ancora out.

Contro la Sampdoria potrebbe essere possibile vedere una coppia inedita in attacco per il Napoli. Questo perché Lorenzo Insigne ed Arek Milik non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni; l’attaccante napoletano, inoltre, potrebbe anche non essere rischiato sabato per essere a disposizione contro il Liverpool.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi infatti ipotizza un possibile utilizzo dal primo minuti per Lozano e Llorente, gli ultimi due arrivati. Il quotidiano spiega come Ancelotti stia valutando questa possibilità, con il duo inedito che potrebbe garantire rapidità, forza fisica e qualità. Una possibilità dettata dalle molte scelte in fase offensiva.

