GdS – Llorente in buone condizioni, Ancelotti pensa di farlo esordire dal 1′

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di Fernando Llorente, l’ultimo acquisto del mercato del Napoli; lo spagnolo potrebbe già partire dall’inizio.

Llorente in campo dal 1′ contro la Sampdoria, sabato 14 settembre. Un’ipotesi molto probabile secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi; questo perché l’attaccante spagnolo si è presentato già in buone condizioni fisiche e le probabilità quindi sono alte.

Ancelotti punta a questa sosta per portarlo nella condizione migliore e per averlo a disposizione per la ripresa. La concorrenza da battere, però, è quella di Mertens.

