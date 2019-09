Lippi: “Premier ancora lontana come mentalità, ma è un bene”

Marcello Lippi, ct della Cina, ha parlato di questo inizio di campionato in un’intervista per La Gazzetta dello Sport; di seguito alcuni estratti.

Neanche Marcello Lippi si è preso questo inizio di campionato italiano e dal ritiro della Cina ne ha parlato, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Per l’ex ct dell’Italia, campione del Mondo, la mentalità della Premier League è ancora lontana ma questo è un bene.

Di seguito le parti salienti:

“Non penso che gli allenatori sono contenti di tutti questi gol, come la Juventus che si è fatta rimontare o il Napoli che ne ha subiti sette. Tra due mesi ci sarà più equilibrio.

La mentalità della Premier League è ancora lontana ma è un bene. Abbiamo delle caratteristiche che è giusto non disperdere. Lo scudetto sarà un discorso a tre tra Juventus, Napoli ed Inter che hanno alternative in tutti i reparti. Al Napoli non manca niente, Llorente è bravo anche di testa e ha Ancelotti in panchina.

Per la Champion’s League, Napoli ed Inter sono in seconda fila mentre la Juventus è stabile tra le 4 o 5 favorite da qualche anno. Mancini con la Nazionale ha lanciato un messaggio chiaro sui giovani: fateli giocare. Una possibile sorpresa può essere la Fiorentina.”

per l’intervista completa si rimanda al quotidiano in edicola oggi.

Comments

comments