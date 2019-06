GdS – Il Napoli in pressing su Zapata

La Gazzetta dello Sport riporta che il Napoli continua ad essere in pressing su Duvan Zapata; l’attaccante colombiano ha dato la sua disponibilità.



Se per Josip Ilicic pare non esserci molto da fare, il discorso è diverso nel caso di Duvan Zapata dato il piccolo spiraglio aperto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che riferisce come il Napoli sia in pressing su di lui; questo perché l’attaccante colombiano rientra tra le scelte di Ancelotti per l’attacco.

La rosea aggiunge che l’attaccante colombiano ha dato la sua disponibilità al trasferimento, ma ha chiesto di rimanere tranquillo per la Coppa America. In virtù di ciò sarà il suo agente, Fernando Villareal, a tenere aperto il discorso con Giuntoli.

