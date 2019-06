Il Lecce guarda al Napoli: chiesto Tutino in prestito

La Gazzetta dello Sport riferisce di un sondaggio da parte del Lecce, neopromossa in Serie A, per Gennaro Tutino; Ancelotti però vuole prima valutarlo.

Il Lecce continua a guardare in casa Napoli per rinforzarsi per la prossima stagione che la vedrà tra le protagoniste di Serie A. La rosea riporta che la neopromossa ha chiesto al club azzurro informazioni per Gennaro Tutino, che ha fatto molto bene in prestito al Cosenza.

La sensazione però è che Ancelotti voglia valutarlo prima di persona, a Dimaro, per poi decidere il da farsi.

