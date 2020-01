GdS – Il Napoli preme per Lobotka, il sì del Celta Vigo è scontato

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi continua a trattare riguardo la trattativa tra il Napoli ed il Celta Vigo per Stanislav Lobotka.

Una trattativa in cui il sì del Celta Vigo è scontato, stando a quanto riferisce la rosea. Un sì definitivo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il Napoli che ha fretta; le cifre sono quelle già note: 3 milioni di euro per il prestito più 17 per l’obbligo di riscatto ed eventuali bonus.

Spunta anche una possibile data per vederlo in campo, a riportarla è stesso La Gazzetta dello Sport: sabato 11 gennaio, nel match contro la Lazio che segna la fine del girone di andata del campionato.

