GdS – Politano-Napoli, si tratta sulla cifra del contratto

Con lo sprint che c’è stato da parte del Napoli per Politano, la Roma pare sia tagliata completamente fuori; tra giocatore e club azzurro si deve trovare la quadra sul contratto.

A parlarne di questo è la Gazzetta dello Sport, che riporta il fatto che Giuntoli è rimasto a Milano. Stamane ci potrebbe essere un nuovo incontro con gli agenti di Politano per trovare la quadra sul contratto.

La richiesta del giocatore è di 2,5 milioni all’anno mentre il Napoli, nella persona di Giuntoli, ne offre 1,8 più bonus. Si continuerà a trattare, ma intanto il quotidiano riporta anche i dettagli dell’affare: prestito di 17 mesi più obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

In alternativa ci potrebbe essere anche lo scambio di prestiti Politano-Llorente; se fosse questa la soluzione, Napoli ed Inter si darebbero appuntamento in estate per mettersi d’accordo sulle condizioni di pagamento dell’esterno.

