Politano, retroscena: chieste informazioni su Gattuso e clima spogliatoio

Il Mattino riporta un retroscena su Matteo Politano e sul fatto che ha chiesto informazioni riguardo a Gattuso ed il clima dello spogliatoio azzurro.

Nelle ultime ore l’affare tra Napoli ed Inter, per portare Politano in azzurro, è decollato ed i due club hanno deciso anche le cifre dell’affare. Per questo affare filtra grande ottimismo ed Il Mattino riporta anche un retroscena che riguarda l’esterno dell’Inter.

A quanto pare Politano, nel mese di dicembre, ha chiesto ad alcuni senatori azzurri com’è lavorare con Gattuso ed il clima interno allo spogliatoio. Due anni fa saltò tutto, ora è pronto a vestire la maglia azzurra.

Comments

comments