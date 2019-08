GdS – Rinnovo Maksimovic apre per Chiriches al Sassuolo

La Gazzetta dello Sport parla della situazione dei due difensori del Napoli, Maksimovic e Chiriches; il rinnovo del primo apre l’opzione Sassuolo per il secondo.

Vlad Chiriches nel mirino del Sassuolo, dopo che ha chiesto informazioni anche per Tonelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che si sofferma proprio sulla questione legata a Maksimovic ed il difensore romeno.

La prima richiesta di De Laurentiis è stata di 15 milioni, ma Carnevali non è spaventato dalla cifra; questo perché il Napoli sta per rinnovare il contratto a Maksimovic e potrebbe lasciar partire Chiriches anche in prestito. Un’accelerazione per questa operazione potrebbe esserci dopo il week-end di campionato, conclude la rosea.

