Gazzetta, Icardi non sarà convocato per la gara con il Lecce

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ampio risalto a Mauro Icardi, attaccante argentino che avrebbe scelto di rimanere all’Inter.

Dopo aver visto il “suo” numero 9 assegnato a Romelu Lukaku, l’ex Sampdoria ha scelto di ripiegare sul 7 e prenderà parte all’allenamento in notturna che il tecnico Antonio Conte ha scelto di programmare allo stadio San Siro. Tuttavia, Icardi continua a non rientrare nei piani dell’allenatore, né, tantomeno, la società ha scelto di muoversi dalla propria idea, dunque difficilmente verrà convocato per l’esordio in campionato contro il Lecce.

