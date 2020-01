GdS – Rivoluzione Napoli per ADL: a giugno potrebbero arrivare circa 200 milioni

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato invernale svolto dal Napoli quest’anno, con tanti acquisti e probabili cessioni a giugno.

Mai come in questo gennaio, infatti, il Napoli ha speso 95 milioni nel mercato invernale; l’intenzione è chiara, cioè quella di rivoluzionare l’organico. La rosea parla proprio di questo aspetto e del fatto che a giugno il presidente De Laurentiis non si opporrà a possibili cessioni eccellenti.

Cessioni che potrebbero portare oltre 200 milioni di entrate, considerando che Koulibaly è valutato 80 milioni, Allan 60 e per Fabian Ruiz il Real Madrid è disposto a sborsare anche 70 milioni.

Da ciò si spiega la necessità di ringiovanire la rosa, con gli arrivi di Lobotka, Demme, Politano e Rrahmani (per giugno). In attesa anche dell’ufficialità di Petagna.

