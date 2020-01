Termina, allo stadio Marassi di Genova, la prima frazione di gara tra Genoa e Roma, primo posticipo della ventesima giornata di Serie A.

La squadra di Fonseca chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo contro il Genoa. Decisiva la rete di Under e l’autorete di Biraschi prima del gol di Pandev che ha accorciato le distanze al 45′.

