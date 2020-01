Serie A – Termina il primo posticipo della ventesima giornata che vedeva protagoniste la Roma di Fonseca e il Genoa di Nicola.

La Roma vince a Marassi. Espugnato lo Stadio del Genoa grazie alle reti di Under e all’autol di Biraschi nel primo tempo e alla rete di Dzeko nel secondo. Pandev aveva provato ad accorciare le distanze per i rossoblù ma non è servito.

