Genta: “La vera prima stagione di Ancelotti è la prossima”

Carlo Genta è intervenuto ai microfoni di radio CRC, e ha parlato della stagione in corso e di quella che sarà la prossima di Ancelotti sulla panchina del Napoli.

Il giornalista e conduttore Carlo Genta ha detto la sua sul campionato in corso del Napoli e di quello che sarà il prossimo, ovvero la prima vera stagione di Ancelotti. Queste le sue parole:

“Ogni parametro è passato alla Juventus, diversa rispetto allo scorso. La prima vera stagione di Ancelotti sarà la prossima. È un campionato inesistente quello del Napoli: è secondo, non può arrivare primo né cadere più in basso.

Quello che stiamo vivendo è un periodo storico sbagliato per tutti, compreso l’estero. Milan ed Inter hanno una grande capacità di crescita, che al Napoli non si vede ancora. Le trattative con il Napoli, sia in entrata che in uscita, sono sempre più simili ad un’odissea. In questo modo si rischiano anche dei danni collaterali.”

Comments

comments