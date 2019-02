Ottavi di Champions League, i risultati finali

Terminano le due partite di andata valide per gli ottavi di finale di Champions League, questi i risultati al termine dei 90 minuti.

Sono terminate le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Tottenham passa in casa contro il Borussia Dortmund per 3 a 0; tutte e 3 le reti fatte nel secondo tempo. Il Real Madrid invece trionfa, in rimonta, contro l’Ajax. Di seguito risultati e marcatori:

Ajax-Real Madrid 1-2 (60′ Benzema, 75′ Ziyech, 87′ Asensio)

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0 (47′ Son, 83′ Vertonghen, 86′ Llorente)

Comments

comments