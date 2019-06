Ghirelli: “Stiamo rivoluzionando la Serie C, vogliamo più risposte dal governo”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente LegaPro:

“Si vede la mano di Mancini in Nazionale, ha valorizzato i giocatori, nell’ultima partita contro la Bosnia ha vinto il carattere. Bene Under 20 e nazionale femminile, vedremo l’Under 21. Verremo a giocare anche le Universiadi. Dobbiamo arrivare fino in fondo, con pazienza.

Per quanto riguarda la Serie C, dopo un campionato davvero difficile, abbiamo avuto stadi pieni, innovazioni di giovani, eliminato i prestiti. Sarà un lavoro duro e lungo, ma stiamo innovando dal punto di vista delle regole, iscrizioni, proprietari di club. In questi mesi abbiamo ragionato col governo per la defiscalizzazione, per i settori giovanili e nuove strutture, ma non abbiamo risposte soddisfacenti. Non ho un problema di numero di squadre, possiamo ridurle, già facendolo non abbiamo risolto nulla. Noi dobbiamo essere territorio per formazione di giovani, dopodiché dobbiamo essere sostenibili dal punto di vista finanziario, altrimenti facciamo le stesse cose del passato, non risolvendo nulla.”

Comments

comments