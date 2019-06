Serie C Playoff: tutto si decide al ritorno

Termina la partita di andata della prima semifinale dei playoff di Serie C; il Pisa trova il pari nel secondo tempo e discorso rimandato al ritorno.

Il discorso per decidere chi sarà la prima finalista dei playoff di Serie C è rimandato al ritorno; il Pisa riesce a trovare il pari nei minuti finali del secondo tempo con una rete di Marconi. Il ritorno si giocherà domenica 9 giugno, alle ore 18 e 30, in casa della Triestina.

Pisa – Triestina 2 – 2

14′ Maracchi, 39′ Moscardelli, 43′ Formiconi, 86′ Marconi

Comments

comments