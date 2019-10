Gianni Di Marzio: “Sbagliato sottovalutare il Genk”

A Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio, che ha parlato della partita disputata ieri dal Napoli e del seguente pareggio.

Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte per parlare del pareggio del Napoli contro il Genk; per lui la partita di ieri era molto difficile. Di seguito le sue parole:

“Sbagliato sottovalutare il Genk: è una squadra veloce e organizzata; il risultato della prima di Champion’s League ha tratto in inganno quelli poco attenti, Ancelotti le ha provate tutte. La partita di ieri era molto difficile.

La situazione di Insigne non è chiara e quindi non entro nel merito, Lozano è un ottimo giocatore e secondo me èperfetto sull’esterno.“

