Qui Castel Volturno. Il report dell’allenamento svolto oggi dal Napoli

Allenamento concluso per il Napoli a Castel Volturno, rientrati dalla trasferta a Genk; di seguito il report ufficiale dell’allenamento.

Il Napoli è rientrato dalla trasferta contro il Genk ed ora prepara la trasferta contro il Torino in campionato; chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico questa mattina. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto attivazione con il pallone e seduta tecnico tattica.

Successivamente si è svolta una partitina a campo ridotto ed in chiusura esercitazioni per cross e tiri in porta.

fonte foto: sscnapoli.

