Giuffredi agente di Mario Rui: “Per giocare a Napoli devi avere delle qualità, ora è intoccabile”

Mario Giuffredi, aagente dei calciatori del Napoli Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Mario Rui è un giocatore che devi allenare per capire bene le sue qualità. In Serie A, di quel livello, ce ne sono pochi. E poi giocare a Napoli non è uno scherzo, non è come giocare al Milan, all’Inter o alla Roma. Le pressioni che ci sono a Napoli sono devastanti e quando fai bene lì vuol dire che hai grandi qualità. Ora è un intoccabile.

“Di Lorenzo è stata la prima operazione ufficiale, svincolati a parte, di questa finestra di calciomercato. Su di lui c’erano tantissimi club, ma il Napoli è stata avvantaggiato dal fatto che io volessi portare via Hysaj e per portarlo via dovevano avere un sostituto già pronto.

Hysaj? Il mio obiettivo era portarlo via, ci ho provato dal primo minuto fino all’ultimo secondo di calciomercato. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, non avrei mai messi due giocatori miei nello stesso ruolo. Ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister”.

