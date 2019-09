Infortunio Insigne: si spera di recuperarlo già per le gare contro Sampdoria e Liverpool a rischio

Lorenzo Insigne al termine del primo della gara di campionato contro la Juventus è stato sostituito per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. L’infortunio lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale.

Per Insigne rientrato a Castel Volturno è prevista una tabella personalizzata con la speranza di poterlo mettere a disposizione di Ancelotti già per la gara contro la Sampdoria in programma sabato 14 settembre al San Paolo.

Una situazione da monitorare giorno per giorno in quanto al momento non è del tutto esclusa l’assenza dell’attaccante sia per la gara con la Sampdoria che per quella del martedì successivo in Champions contro il Liverpool.

