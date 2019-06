Giuffredi dopo l’incontro con il Milan: “Buona impressione, vediamo”

Mario Giuffredi ha terminato l’incontro con Maldini a Casa Milan e ha rilasciato alcune parole quando ha lasciato il luogo.

Mario Giuffredi ha avuto un’ottima impressione sulla nuova composizione societaria del Milan. Lo ha detto ai giornalisti una volta uscito da Casa Milan, quando si è concluso l’incontro con Maldini ed i dirigenti programmato per oggi. Queste le sue dichiarazioni all’uscita:

“L’incontro è andato bene. Se abbiamo parlato di Veretout? No, abbiamo fatto una chiacchierata in generale. Operazione possibile? Non lo so, non abbiamo parlato nello specifico dei giocatori. Mario Rui? Vediamo. La nuova società mi ha fatto un’ottima impressione, come sempre.”

