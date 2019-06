Cobolli Gigli: “Speravo che non succedesse”

L’ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, non ha approvato l’arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus; ne ha parlato a Radio Kiss Kiss.

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, di Sarri alla Juventus. A quanto pare l’ex presidente, e tifoso bianconero, non ha approvato l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli alla Juventus.

Di seguito le sue parole:

“Da tifoso speravo che questo fatto scellerato non avvenisse. Il Sarrismo era qualcosa di forte a Napoli, ma criticava la Juventus. Ormai però i giochi sono fatti, bisogna mettere Sarri alla prova dei fatti e come allenatore è indiscutibile.

Nella mia testa, dunque, lo metterò alla prova; mi auguro che comunichi da allenatore della Juve, non da Sarri. Spero che abbia lo stile giusto, anche quando ci sarà da ammettere che la squadra non ha fatto bene, e non trovare scuse come a Napoli.”

