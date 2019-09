Giuffredi: “Hysaj è stato il miglior terzino in Italia per tre anni”

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ dove ha parlato dei suoi assisti Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo ed Elseid Hysaj.

“Ha avuto un piccolo infortunio in nazionale, è in fase di recupero totale. Il calcio è così, la prossima partita se c’è un errore saranno tutti pronti lì a dire che Mario Rui non è da Napoli. Lui deve continuare a fare il suo lavoro, non esaltarsi, una partita non basta a dimostrare di essere un giocatore di valore. I giocatori devono sapere che al prossimo errore avranno tante critiche, guardare quello che ha fatto di buono fino ad’ora e costruire su questo.

Mario Rui l’anno scorso ha fatto tante partite e belle prestazioni, magari macchiato da qualche errore. Quello che sta facendo quest’anno, ne ha già fatte negli anni passati. Magari quest’anno è visto con occhio diverso, le ha sempre fatte ed è stato un grande giocatore di ottimo rilievo.

Hysaj è stato per 3 anni il miglior terzino italiano e tra i migliori d’Europa. I giocatori non diventano brocchi da un anno all’altro, dovremmo avere tutti l’equilibrio di non avere la mente corta e non dimenticare. Quando si vedono delle prestazioni di alcuni giocatori, non bisogna soffermarsi solo a vedere se è positivo o negativo, ma capire perché delle prestazioni. Tutti noi siamo lì pronti a far diventare un brocco o un fenomeno un giocatore da un momento all’altro.”

