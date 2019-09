Sconcerti: “Il Napoli deve fare 9 punti nelle prossime tre partite”

A Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus.

Leader nel reparto offensivo?Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto tecnici. Ci sono giocatori come Mertens, Insigne che sono molto veloci mentre Milik e Llorente hanno grande fisicità. Quello azzurro è un reparto offensivo di grande qualità. Devo dire che si è discusso molto sul mercato azzurro ma quando dicevo che era stato un mercato molto mirato affermando che Llorente potesse essere una riserva in serie A che nessuno avesse evidentemente non mi sbagliavo.

Difesa migliorata? Credo che si debba dare atto a Di Lorenzo e Mario Rui di essere delle realtà. Credo che questi due giocatori abbiano permesso con la loro flessibilità a Koulibaly di tornare a crescere senza troppa fretta. Il Napoli attraverso la concentrazione vista contro il Liverpool ha trovato la sua completezza.

Liverani? Ha avuto un inizio sfortunato però è un allenatore che fa giocare bene la squadra salentina. Ha dei giocatori interessanti come Falco”.

