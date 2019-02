Giuntoli ha discusso del futuro di Inglese ieri a Parma

In occasione della trasferta contro il Parma, squadra dove ora gioca Roberto Inglese, Giuntoli ha discusso dell’eventuale riscatto dell’attaccante.

Giuntoli ha sfruttato la trasferta contro il Parma per discutere degli stessi dell’eventuale riscatto di Roberto Inglese che tanto sta facendo bene con i ducali. Si ricorda che il giocatore è arrivato in prestito senza nessuna cifra per il riscatto.

Il Napoli ha acquistato l’attaccante a gennaio 2018 per 10 milioni più uno di bonus dal Chievo Verona, ma ora il suo valore potrebbe essere addirittura raddoppiato.

La cifra richiesta sarà almeno di 20 milioni; il Parma, nonostante sia molto soddisfatto del suo rendimento, non può permettersi una tale cifra. Ragion per cui alla finestra c’è anche l’Atalanta; di certo è che il mandato di De Laurentiis è quello di riuscire a fare una plusvalenza.

