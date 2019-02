Un Napoli brillante, e la sfida alla Juve conserva il suo fascino

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla partita disputata ieri dal Napoli di Ancelotti, e su come ci arriva nel migliore dei modi alla sfida contro la Juventus.

La rosea da il suo punto di vista sulla partita giocata ieri dal Napoli. Di seguito ecco l’estratto:

“Il Napoli arriva nella maniera giusta alla sfida contro la Juve, anche se i bianconeri restano a +13. Tanti, troppi punti. Ma l’appuntamento del San Paolo conserva comunque il suo fascino e la squadra di Ancelotti ha tutte le intenzioni di sfruttare questa ritrovata brillantezza per difendere quantomeno il secondo posto e provare a vincere l’Europa League.

Il Napoli ha faticato poco per domare un Parma subito in difficoltà. Funziona bene, a esempio, la corsia di sinistra con Hysaj e Zielinski. Al 18’ un loro scambio volante libera in area il polacco che lascia immobile il portiere Sepe con la palla che passa tra le gambe di un confuso Bruno Alves.

Il Parma prova a reagire appoggiandosi, come sempre, al contropiede. La sua arma migliore. Ma il Napoli è corto ed equilibrato. La fisicità di Allan e l’ottimo senso della posizione di Fabian Ruiz impediscono ai padroni di casa di attaccare centralmente. E sugli esterni le micidiali accelerazioni di Gervinho stavolta sono attacchi-telefonati. Anche per la grande velocità di Malcuit. Una delle più interessanti invenzioni di Ancelotti.“

