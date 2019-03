Giuntoli: “Questa squadra e questa città meritano di vincere qualcosa”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Salisburgo:

I nostri attaccanti sono molto bravi, difficile fare una graduatoria. Ancelotti li sta alternando nel modo migliore per ottenere da loro il massimo. Insigne? Carlo vuole gestire le forza anche in vista del ritorno. Questa squadra, questa città, questo club devono vincere qualcosa perché lo meritano. In Europa League vogliamo arrivare fino in fondo, ma pensiamo a giocare una gara alla volta. Stasera non sarà facile. Abbiamo una squadra molto giovane e ci manca poco per sognare in grande. Il Salisburgo è tra gli avversari più difficili da affrontare in questa competizione, ha un modulo consolidato, un gran pressing, anche il loro scouting lavora per questo. Ci sono calciatori bravi come Samassekou e Lainer, tutta la squadra è temibile”.

