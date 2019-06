Giustiniani: “Mi aspettavo l’esplosione di Fabian Ruiz

A Radio Kiss Kiss è intervenuto Gabriele Giustiniani, giornalista di Dazn; argomenti principali sono stati James Rodriguez e Fabian Ruiz.

Gabriele Giustiniani è d’accordo sul fatto che James Rodriguez al Napoli può portare altro appeal alla Serie A. Il giornalista però è del parere che bisognerà valutare le sue condizioni; su Fabian Ruiz invece il giornalista, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss, si aspettava la sua esplosione.

Di seguito le sue parole:

“Non c’è dubbio sul fatto che si può rilanciare e potrebbe portare altro interesse per la Serie A. Bisogna vedere le condizioni in cui arriverà James Rodriguez e si dovranno fare i conti con i bilanci.

Il prezzo è intorno ai 50-55 milioni, si deve capire se si può lavorare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. La posizione in cui fa la differenza è quella in cui è esploso, ma i ruoli sono quelli: mezz’ala o come seconda punta. Potrebbe anche adattarsi a fare l’esterno, ma sarebbe un po’ sprecato per me.”

Su Fabian Ruiz

“Non so se in Spagna si aspettavano questa sua esplosione, ma io sì perché l’ho seguito. Aveva tutto per sfondare ed era già pronto per il salto di qualità; finalmente gli avevano trovato il ruolo, quello di mezz’ala, nella parte finale di stagione con il Siviglia.

Quando il Napoli lo prese io dissi che se rispettava le attese, la sua valutazione sarebbe schizzata alle stelle in 2 o 3 anni. Fa molto comodo alla Spagna che ne aveva bisogno ed il Napoli se lo deve tenere stretto finchè può.“

