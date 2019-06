Algeria, Ounas si fa male in allenamento: nulla di preoccupante

Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, è in ritiro con la sua Algeria, che prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa, che si giocherà in Egitto.

Il ragazzo ha accusato un problema alla caviglia, causato da un maldestro tentativo di stop, che ha messo in apprensione tutti i suoi compagni, che lo hanno aiutato a lasciare il campo. Tuttavia, l’Algeria ha emesso un comunicato ufficiale circa le condizioni del ragazzo, la cui partecipazione alla competizione non è a rischio: ““Niente di grave per Ounas. Si è fatto male durante l’allenamento di mercoledì ed è stato preso in carica dallo staff della nazionale. Dopo alcuni esami, viene svelato che non è niente di grave e che sarà pronto per la prossima partita”.

