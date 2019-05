Gli incassi del San Paolo abbandonato: arrivederci al 2019-2020

Il San Paolo saluta il calcio e ora si fa bello per ospitare l’Universiade 2019 in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio.

Quella appena conclusa non è stata per il San Paolo una stagione che può definirsi ‘ricca’ e ‘affollata’. In effetti i numeri non sono proprio soddisfacenti.

In totale il San Paolo in 26 partite (19 di Serie A, 1 di Coppa Italia, 3 di Champions e 3 di Europa League) ha fatto registrare un totale di 792.513 spettatori con una media a partita di 30.481,27 presenze. Eppure al San Paolo il Napoli ha sfidato l’Inter, il Milan, la Roma, la Juventus e ha giocato i big match europei con Liverpool, PSG e Arsenal.

Anche gli incassi non sono proprio entusiasmanti, almeno non sono tali da permettere al club di comprare il tanto desiderato top-player. In totale il Napoli, complice anche una campagna abbonamento a puntate, dal botteghino ha incassato € 18.821.661,66 con una media di € 723.910,66 a partita.

La partita che ha fatto registrare più spettatori è Napoli-PSG di Champions League con 55.489 spettatori, la meno vista Napoli-Sassuolo di Coppa Italia con appena 14.908 presenze. In Serie A la più vista è Napoli-Bologna con 46.585 spettatori grazie anche al periodo natalizio, mentre la meno vista è Napoli-Cagliari con appena 16.171 spettatori.

Napoli-PSG è anche la partita con il maggiore incasso stagionale (€ 2.255.128,67) e, ovviamente, Napoli-Sassuolo di Coppa Italia è anche la più ‘povera’ (€ 94.818,00).

Facendo un’analisi di massima destano qualche perplessità gli appena 37.057 spettatori per Napoli-Liverpool, gli appena 30.037 spettatori registrati nella gara contro la Roma, il numero di spettatori per la gara della Juventus addirittura inferiore a quello delle sfide con Bologna e Chievo.

Infine un ultimo dato sulla disaffezione dei tifosi è la differenza tra la media spettatori tra il girone di andata e quello di ritorno: 33.773 spettatori di media nel girone di andata contro i 23.695,89 del girone di ritorno malgrado ci siano state le gare con Juventus e Inter.

