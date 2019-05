Il weekend di ‘fuoco’ di De Laurentiis: da Sarri e il calciomercato, agli aiuti alla Juve e il bilancio della stagione

Il weekend dell’ultima gara stagionale al San Paolo ha visto tra i grandi protagonisti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Le dichiarazioni rilasciate a diversi media nazionali e locali hanno scatenato non poche discussioni.

Sui tifosi.

“Un certo tipo di tifoso, però, vorrebbe che uno si indebitasse per prendere Messi e Icardi per rispondere all’acquisto di Ronaldo. Abbiamo 40 milioni di tifosi che ci apprezzano e possiamo diventare 80 milioni perché dobbiamo esplorare ancora Oriente e Australia. 80 milioni sono tanti, non sono i 500 della curva che contestano”.

Sull’ipotesi Sarri alla Juventus.

“Sarri alla Juve? Non mi stupirebbe di certo… dopo quello che è successo con Gonzalo Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, credo che sarebbe divertente.“

Sullo strapotere della Juventus.

“La Juventus è là su, ma sarà sempre complicato lottare contro chi investe molto più di noi, con chi si indebita molto più di noi. Noi dobbiamo fare il nostro campionato e non dobbiamo vedere sempre in casa della Juventus che va avanti da 120 anni con la stessa società e sono sempre stati molto aiutati perché sono stati, da altri punti di vista, i padroni dell’Italia”.

Sul calciomercato.

“Alla fine dell’estate spero di rivedervi tutti (rivolto ai calciatori durante la cena di fine stagione n.d.r.). (…) De Rossi lo prenderei subito, nonostante i problemi fisici e magari anagrafici. (…) Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco e terzini, quando saranno messi a posto allora avremmo fatto un passo in più.”.

Il bilancio della stagione.

“Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte.(…) È stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti. Sono entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo Ancelotti che è stato bravissimo”.

