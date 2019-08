Graziani: “Icardi? Gli consigli di andare al Napoli”

Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, analizzando il caso Icardi e la situazione del campionato italiano.

“Fossi la Juventusì terrei Higuain e Dybala, sacrificando Mandzukic, ma penso che stia ancora cercando Icardi cedendo pure Dybala. La Juve comunque, già ora è nettamente più forte dell’anno scorso anche se ha bisogno di cedere qualcuno. Mandzukic quando ha fatto l’esterno ha giocato ad altissimi livelli ma il suo tempo alla Juve potrebbe essere finito perchè come centravanti vedo meglio Higuain. E poi qualcuno va ceduto per il fair play finanziario, io sacrificherei il croato. A Mauro Icardi consiglierei di andare al Napoli: in città si creerebbe grande entusiasmo e la squadra potrebbe contendere lo scudetto alla Juve, in più si potrebbe prendere qualche rivincita nei confronti dell’Inter. Penso però che non ci voglia andare”.

