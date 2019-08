Ultim’ora – Hirving Lozano è arrivato a Roma. Il Napoli è pronto quindi ad abbracciare il talento messicano che domani svolgerà le visite mediche.

L’ormai quasi ex attaccante del PSV è atterrato in Italia. Domani in mattinata svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. A breve le immagini.

