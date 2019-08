Graziano Cesari: “La prova tv per Mertens non si può applicare”

Graziano Cesari, opinionista per Mediaset e moviolista, parla dell’episodio di Mertens ed esclude la prova tv per l’attaccante.

La prova tv per Mertens non può essere applicata, secondo Graziano Cesari. Il noto opinionista e moviolista Mediaset ha dato la sua opinione sull’episodio, parole riportate anche dal portale online di Sport Mediaset. Di seguito le sue parole:

“Mertens allunga il passo e nel farlo un calciatore può cadere o inciampare, è difficilissimo dimostrare se si tratti di simulazione oppure no. Inoltre il Var ha visto l’episodio al monitor e attraverso il silent check ha dato l’ok a Massa escludendo la simulazione. L’applicazione della prova tv in questo caso non è possibile.”

Comments

comments