Fedele: “Non ci esaltiamo, questo Napoli non mi piace”

L’ex agente sportivo, ora opinionista, Enrico Fedele, nel suo editoriale per il quotidiano Roma, ha commentato il successo del Napoli sulla Fiorentina.

“Calma ragazzi, non vi esaltate per questa vittoria a suon di gol. Sono tre punti d’oro quelli conquistati a Firenze che suonano, però, da campanello d’allarme. Ho visto una squadra tatticamente sbandata, con un centrocampo catastrofico soprattutto nella prima mezz’ora di gioco quando i viola ci hanno completamente fatto girare la testa. Senza poi parlare dei due uomini di fascia difensiva, Di Lorenzo e Mario Rui, che non riuscivano ad arginare l’avanzata travolgente di Chiesa e del giovane Sottil. Insomma, questo Napoli non mi ha convinto nemmeno un poco a cantrocampo e in difesa. Allora ripeto ancora una volta ad alta voce: caro De Laurentiis, invece di perdere tempo a cercare di portare in azzurro Icardi, pensa ad assicurarti un mediano di fisicità in grado di dare compattezza al centrocampo. Promuovo, comunque, a pieni voti l’attacco: il trio Callejon-Mertens-Insigne dà, come sempre, ampia garanzia. Ha fatto tremare la difesa della Fiorentina dalla mezz’ora in su. Ed è questa la nota che ci fa ben sperare per la trasferta di sabato prossimo contro la Juventus. Sempre se Ancelotti riesca a far capire ai centrocampisti che occorre rafforzare tatticamente la fase difensiva, altrimenti sarà dura, molto dura a Torino. Voglio infine giustificare l’uno in pagella ad Ancelotti: gli avrei dato zero ma ha azzeccato la sostituzione di Mertens con Hysaj, dando più forza alla difesa nel momento in cui Montella ha inserito Boateng e Ribery”.

