Guardiola provocato in conferenza, la sua risposta è furiosa

Dopo la vittoria in FA Cup contro il Watford, Pep Gaurdiola si è reso protagonista di un diverbio con un giornalista che gli ha chiesto se ha ricevuto pagamenti extra dal Manchester City.

Questa la risposta di Guardiola:

“Ma tu sai che domanda mi stai facendo? Mi stai chiedendo se ho ricevuto soldi per altre situazioni proprio ora, oggi? Onestamente tu credi che io mi meriti domande così oggi? Quel che è successo con Roberto non lo so. Nel giorno in cui io ho fatto il triplete? Avrei ricevuto soldi per altre situazioni? Mio Dio. Mi stai accusando? Mi stai accusando di aver ricevuto soldi da altre situazioni? Molto bene…”.

