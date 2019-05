Sarri chiede delle garanzie ad Abramovich

Da Londra riportano che Maurizio Sarri ha chiesto alcune garanzie al patron del Chelsea, Abramovich; garanzie che riguardano chiarezza sul futuro.

Nonostante gli obiettivi centrati, Maurizio Sarri non ha ancora garanzie di rimanere sulla panchina del Chelsea per il prossimo anno. Con la scusa dell’amichevole dei blues contro il New England Revolution, negli Stati Uniti, c’è stato un incontro tra il patron Abramovich e l’allenatore.

Il mister ha chiesto delle garanzie per quanto riguarda il futuro sulla panchina; garanzie che non ci sono, per via delle tante critiche ricevute nel corso dell’anno. Quindi neanche il contratto di tre anni firmato l’anno scorso potrebbe proteggere Sarri da un eventuale esonero.

Da qui la richiesta dell’allenatore di poter conoscere il suo futuro nelle prossime due settimane, dopo la finale di Europa League. In modo tale da pianificare la sua prossima destinazione.

