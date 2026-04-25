Gutierrez:”Dovevamo dare un segnale importante e lo abbiamo fatto”

GUTIERREZ POST NAPOLI-CREMONESE A RADIO CRC: «Dopo la Lazio era importante giocare come abbiamo fatto: l’approccio ha fatto la differenza! Dobbiamo qualificarci in Champions il prima possibile»

Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di CRC, radio partner del club azzurro, al termine di Napoli-Cremonese.

Di seguito le sue parole:

«Dopo la partita contro la Lazio era importante, sia per noi che per i tifosi, giocare come abbiamo fatto. Cosa ha fatto la differenza? Penso l’approccio. Eravamo molto concentrati sin dall’inizio della partita. Li abbiamo pressati bene nella loro metà campo e questa è stata la chiave vincente.

Sono felice della mia prestazione: cerco sempre di dare il massimo. Credo che abbiamo fatto tutti una grande partita e sono molto contento. Dobbiamo terminare bene la stagione, mancano 4 partite e abbiamo un avversario forte da affrontare la prossima settimana.

Abbiamo voluto far dimenticare la prestazione contro la Lazio: abbiamo lavorato fin dal primo giorno della settimana per questo. Oggi erano importanti i tre punti per avvicinarsi alla Champions League e soprattutto per la fiducia per le prossime gare.

Dobbiamo provare a qualificarci in Champions League il prima possibile. È un buon anno: abbiamo già vinto la Supercoppa e finire bene la stagione è importante per noi, anche per iniziare meglio l’anno prossimo.

Dopo la settimana scorsa abbiamo sentito lo stadio con noi ed è importante, perché ti aiuta ad avere più fiducia nel gioco»

Comments

comments