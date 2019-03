Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, attualmente al Dalian Yifang, è tornato in Slovacchia per una visita e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali.

“Al momento non posso lamentarmi di nulla. Il calcio cinese è meno qualitativo e non c’è nessuna tattica. Se rispetterò la durata del contratto di tre anni? Perché no, è probabile”.

